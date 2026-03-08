Cuesta: “Fiorentina partita meglio, ma nostre le occasioni migliori. Ci servono ancora 6 punti”

Al termine della gara contro la Fiorentina, il tecnico della Parma Carlos Cuesta interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Che pensa della partita?

“Penso che sia stata una partita in cui ci sono stati diversi momenti. La Fiorentina è partita bene ma poi siamo emersi e abbiamo creato situazioni pericolose. Nella ripresa abbiamo fatto più fatica e i viola sono stati migliori di noi sotto certi aspetti. Siamo contenti della porta inviolata ma un punto è comunque buono per la lotta alla salvezza”.

Contendo di Cremaschi?

“Lui è una ragazzo con idee chiare per migliorare. Lavora molto e parla poco, tanti meriti a lui per quello che sta facendo nel lavoro quotidiano. Il lavoro paga sempre e sono contento. So di avere una rosa con tanti giocatori pronti”.

Dieci punti sulla zona retrocessione: è un Parma finalmente maturo?

“A volte non riusciamo ancora a fare quello che ci piacerebbe, ma abbiamo la capacità di adattarci al contesto. Guardiamo il positivo ma non ci basta e vogliamo fare ancora tanti punti per raggiungere l’obiettivo salvezza”.

Le sono piaciuti Troilo e Nicolussi?

“Il giudizio è positivo. Troilo ci ha aiutato nella gestione dei duelli contro un avversario di alto livello. Nicolussi Caviglia ha giocato come mezz’ala, ha anche quel ruolo nelle corde. Ci ha dato la capacità di progredire ed ha anche corso tanto. Anche di lui sono contento”.

È più un punto guadagnato o due persi?

“Noi vogliamo sempre tre ma la classifica dice uno. Prendiamo questo punto con l’ambizione nella prossima partita di migliorare e provare a farne tre”.

34 punti: si sente salvo?

“No. La matematica ci dice che ne mancano ancora 6”