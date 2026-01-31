Cuesta esalta Nicolussi Caviglia: “Lui è un giocatore versatile, in mezzo al campo è bravo a far tutto”

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta, in conferenza stampa, ha parlato anche del nuovo arrivo dalla Fiorentina, Hans Nicolussi Caviglia: “I nuovi arrivi saranno utili alla squadra e la società sa lavorare nel modo migliore per permetterci di salire di livello, in particolare Nicolussi Caviglia è un giocatore versatile perché può fare il play, il doppio play e il mediano, ha tante letture intelligenti e ci aiuterà ad essere ancora più completi.”

Prosegue: “Per me è anche una mezzala e credo che sia bravo pure in quello perché sa calciare bene in porta e vede la capacità di segnare in ogni momento. Credo che sarà fondamentale per noi per avere più possesso e per progredire con la palla.”