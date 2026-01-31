31 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:18

Cuesta esalta Nicolussi Caviglia: “Lui è un giocatore versatile, in mezzo al campo è bravo a far tutto”

News

Mirko Carmignani

31 Gennaio · 15:31

Aggiornamento: 31 Gennaio 2026 · 15:33

#FiorentinaCuestaNicolussi CavigliaParma

di

Il tecnico spagnolo ha esaltato l'arrivo dell'ex giocatore della Juventus per rimpinguare il centrocampo dei ducali

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta, in conferenza stampa, ha parlato anche del nuovo arrivo dalla Fiorentina, Hans Nicolussi Caviglia: “I nuovi arrivi saranno utili alla squadra e la società sa lavorare nel modo migliore per permetterci di salire di livello, in particolare Nicolussi Caviglia è un giocatore versatile perché può fare il play, il doppio play e il mediano, ha tante letture intelligenti e ci aiuterà ad essere ancora più completi.”

Prosegue: “Per me è anche una mezzala e credo che sia bravo pure in quello perché sa calciare bene in porta e vede la capacità di segnare in ogni momento. Credo che sarà fondamentale per noi per avere più possesso e per progredire con la palla.”

