L'agente di Man racconta l'aneddoto: "Dopo il gol contro la Fiorentina mi ha chiamato Mourinho"

Il racconto di Giovanni Becali, agente di Dennis Man

L'agente di Dennis Man, Giovanni Becali, ha rilasciato un'intervista a Fanatik, dove ha raccontato un aneddoto che risale alla prima giornata di campionato, nella quale la stessa stella dei ducali ha trovato il gol contro la Fiorentina, nel match terminato 1-1 . Queste le parole dell'agente:

"In questo momento, ha bisogno di salute e tranquillità. Dopo aver firmato il rinnovo, Man è felice e sereno. Quando gli dai la palla sulla fascia, non hai paura che la perda. Mourinho mi ha chiamato dopo che ha segnato contro la Fiorentina e mi ha detto: 'Hai visto Giovanni, cosa significa la Serie A? Il futuro è loro'. Hanno solo bisogno che Dio li mantenga in salute".

Bove: “Alla Roma era fuori dal progetto, alla Fiorentina per impormi. Con Mourinho cresciuto in difesa”

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