I convocati della Fiorentina per il Parma: assente Nico Gonzalez, ci sono Amrabat e De Gea
I convocati di Palladino per il Parma, match valido per la prima giornata di Serie A. Amrabat risponde presente
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2024 16:48
La Fiorentina torna in scena dopo una lunga attesa. Domani, alle 18:30, i viola di mister Palladino scenderanno in campo contro il Parma di Fabio Pecchia, nel match valido per la prima giornata di Serie A 2024/2025. In attesa dell'ufficialità di Albert Gudmundsson, appena sbarcato a Firenze, ecco la lista dei convocati per l'impegno contro i ducali:
Pecchia: “Per noi momento delicato tra infortuni e squalifiche. La Fiorentina ha tanta qualità”
https://www.labaroviola.com/pecchia-per-noi-momento-delicato-tra-infortuni-e-squalifiche-la-fiorentina-ha-tanta-qualita/264304/