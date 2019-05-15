La società ducale invita i tifosi ad andare allo stadio contro la viola. Biglietti a 1€

Il Parma, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, ha lanciato l’hashtag associato ad una promozione speciale che permettera' ai sostenitori del Parma di acquistare i tagliand...

Il Parma, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, ha lanciato l’hashtag #DifendiamolA associato ad una promozione speciale che permettera' ai sostenitori del Parma di acquistare i tagliandi per la gara contro la Fiorentina ad 1 euro. La promozione “Forza Parma”, come afferma il sito ufficiale crociato è riservata a tutti i tifosi residenti a Parma e provincia ed acquistabile anche senza la Fidelity Card.