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La società ducale invita i tifosi ad andare allo stadio contro la viola. Biglietti a 1€

Il Parma, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, ha lanciato l’hashtag associato ad una promozione speciale che permettera' ai sostenitori del Parma di acquistare i tagliand...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 maggio 2019 13:27
La società ducale invita i tifosi ad andare allo stadio contro la viola. Biglietti a 1€ - VERONA, ITALY - MAY 20: Roberto Inglese of AC ChievoVerona celebrates after scoring his team's second goal during the Serie A match between AC ChievoVerona and AS Roma at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on May 20, 2017 in Verona, Italy. (Photo by Din
VERONA, ITALY - MAY 20: Roberto Inglese of AC ChievoVerona celebrates after scoring his team's second goal during the Serie A match between AC ChievoVerona and AS Roma at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on May 20, 2017 in Verona, Italy. (Photo by Din
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Il Parma, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, ha lanciato l’hashtag #DifendiamolA associato ad una promozione speciale che permettera' ai sostenitori del Parma di acquistare i tagliandi per la gara contro la Fiorentina ad 1 euro. La promozione “Forza Parma”, come afferma il sito ufficiale crociato è riservata a tutti i tifosi residenti a Parma e provincia ed acquistabile anche senza la Fidelity Card.

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