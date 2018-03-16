Probabili formazioni labaro. Occhio ad un Saponara bis
La Fiorentina si avvia alla partita contro il Torino e per per Pioli è tempo di scelte.La difesa dovrebbe essere confermata con Milenkovic che dovrebbe farcela a recuperare dal recente infortunio. A c...
La Fiorentina si avvia alla partita contro il Torino e per per Pioli è tempo di scelte.
La difesa dovrebbe essere confermata con Milenkovic che dovrebbe farcela a recuperare dal recente infortunio. A centrocampo dovrebbero essere impiegati i soliti 3. In attacco il tridente sarà probabilmente formato da Chiesa Simeone e Saponara che potrebbe essere confermato dopo la buona prestazione col Benevento.
Torino (4-3-3): Sirigu, De Silvestri, N’Koulou, Burdisso, Ansaldi; Acquah, Baselli, Rincon; Iago Falque, Belotti, Niang. Allenatore: Mazzarri
Squalificati:
Indisponibili: Obi, Lyanco, Molinaro, Niang
Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Victor Hugo, Biraghi; Badelj, Benassi, Veretout; Chiesa, Simeone, Saponara. Allenatore: Pioli
Squalificati:
Indisponibili: