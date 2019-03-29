Labaro Viola

Fiorentina-Torino, orario, probabili formazioni, indisponibili e squalificati

Queste potrebbero essere le formazioni scelte dai due allenatori nella sfida di domenica tra la Fiorentina e il Torino alle ore 15 nello stadio Artemio Franchi di Firenze.Fiorentina (4-3-3): Lafont; M...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2019 20:28
Fiorentina-Torino, orario, probabili formazioni, indisponibili e squalificati - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
News
Probabile Formazione
Artemio Franchi
Probabile Fiorentina
Condividi

Queste potrebbero essere le formazioni scelte dai due allenatori nella sfida di domenica tra la Fiorentina e il Torino alle ore 15 nello stadio Artemio Franchi di Firenze.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Muriel, Simeone, Mirallas.

All. Pioli.

Squalificati: Pezzella.

Indisponibili: Edmilson Fernandes, Pjaca.

Ballottaggi: Gerson e Dabo

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti.

All: Mazzarri.

Squalificati: Ola Aina, Nkoulou.

Indisponibili: Millico.

Ballottaggi: Iaqo Falque-Zaza

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok