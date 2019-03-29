Fiorentina-Torino, orario, probabili formazioni, indisponibili e squalificati
Queste potrebbero essere le formazioni scelte dai due allenatori nella sfida di domenica tra la Fiorentina e il Torino alle ore 15 nello stadio Artemio Franchi di Firenze.Fiorentina (4-3-3): Lafont; M...
Queste potrebbero essere le formazioni scelte dai due allenatori nella sfida di domenica tra la Fiorentina e il Torino alle ore 15 nello stadio Artemio Franchi di Firenze.
Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Muriel, Simeone, Mirallas.
All. Pioli.
Squalificati: Pezzella.
Indisponibili: Edmilson Fernandes, Pjaca.
Ballottaggi: Gerson e Dabo
Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti.
All: Mazzarri.
Squalificati: Ola Aina, Nkoulou.
Indisponibili: Millico.
Ballottaggi: Iaqo Falque-Zaza