Fiorentina-Frosinone: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e diffidati…
Queste potrebbero essere le probabili formazioni della sfida di domenica Fiorentina-Frosinone:Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Mur...
Queste potrebbero essere le probabili formazioni della sfida di domenica Fiorentina-Frosinone:
Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Muriel, Simeone.
All. Pioli.
Ballottaggio: Hugo-Ceccherini e Simeone-Mirallas.
Indisponibili: Pjaca.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Chiesa.
Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Cassata, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.
All. Baroni.
Ballottaggio: Beghetto-Molinaro e Ciano-Ciofani.
Indisponibili: Viviani, Gori.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Chibsah, Maiello, Cassata e Sportiello.