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Fiorentina-Frosinone: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e diffidati…

Queste potrebbero essere le probabili formazioni della sfida di domenica Fiorentina-Frosinone:Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Mur...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 aprile 2019 13:01
Fiorentina-Frosinone: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e diffidati… -
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Queste potrebbero essere le probabili formazioni della sfida di domenica Fiorentina-Frosinone:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Muriel, Simeone.

All. Pioli.

Ballottaggio: Hugo-Ceccherini e Simeone-Mirallas.

Indisponibili: Pjaca.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Chiesa.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Cassata, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

All. Baroni.

Ballottaggio: Beghetto-Molinaro e Ciano-Ciofani.

Indisponibili: Viviani, Gori.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Chibsah, Maiello, Cassata e Sportiello.

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