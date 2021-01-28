Dal centro sportivo, ballottaggio Caceres-Venuti. Callejon in panchina

Malcuit si sta allenenando con il gruppo mentre Kokorin ancora a parte.

Secondo quanto riporta Radio Bruno, Kokorin lavora ancora a parte mentre Malcuit si è regolarmente allenato con il gruppo della squdra viola e sarà a disposizione di Prandelli.Il tecnico viola sembrerebbe intenzionato a riproporre la stessa formaone iniziale della gara passata contro il Crotone. Un solo ballottaggio sulla fascia destra dove Caceres è in leggero vantaggio su Venuti. Questa la probabile formzione nella sfida di domani sera con il Torino:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres (Venuti), Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

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