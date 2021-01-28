Ferrara: "Callejon? Non riesco ad inquadrare il suo futuro alla Fiorentina"

Ferrara ha parlato dell'ex giocatore del Napoli, Callejon, che non trovando spazio nella Fiorentina.

Il giornalista, Benedetto Ferrara, ha rilasciato un'intervista su Lady Radio.

Ecco le sue parole: "La verità è che non sappiamo chi allenerà la Fiorentina il prossimo campionato e chi saranno i dirigenti viola. In questo momento dobbiamo pensare a salvarci e poi ci sarà il futuro. Callejon? Dipende dalla Fiorentina se potrà permettersi un 4-3-3. Ma io non riesco ad inquadrare il suo futuro a Firenze. Lui fatica molto ad entrare in una squadra dove non gioca con gli esterni offensivi. E’ stata una di quelle operazioni programmata male. Però la viola tatticamente non può assicurargli un posto. Non penso che Callejon voglia chiudere la carriera da gregario. Se Kokorin tornasse quello di anni fa potrebbe diventare un idolo nella città di Firenze. Mi auguro che ci sorprenda”.

http://LEGGI ANCHE LA PROBABILE FORMAZIONE DI RADIO BRUNO

https://www.labaroviola.com/dal-centro-sportivo-ballottaggio-caceres-venuti-callejon-ancora-in-panchina/129267/