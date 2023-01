Probabile formazione, Cerofolini in porta. Rientra Amrabat con Bianco. Favorito Barak su Bonaventura

La Fiorentina scenderà in campo contro la Samp nella gara di questa sera in Coppa Italia. Un’occasione buona per la squadra vista l’eliminazione del Milan. I quotidiani suggeriscono tutti una formazione quasi titolare per la viola, che orfana di Terracciano schiererebbe Cerofolini. Terzic dovrebbe giocare al posto di Biraghi, Bianco confermato col ritorno di Amrabat. Davanti Barak dovrebbe soffiare il posto a Bonaventura.