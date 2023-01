Corriere dello Sport, la Fiorentina voleva vendere Gonzalez, con un’offerta da 27 milioni può partire

Il Corriere Dello Sport racconta che la società gigliata aveva assegnato all’agenzia CAA Base con sede a Londra il mandato esplorativo per cercare acquirenti per Nico Gonzalez. Gonzalez, infatti, era in un momento di collisione con il club e per molti anche vicino all’addio. Questo retroscena fa il paio con quando invece precisato oggi dalla Fiorentina, che fa sapere di ritenere il calciatore più che mai funzionale al progetto tecnico di Italiano. Il giocatore si sarebbe chiarito con Joe Barone, ma la certezza resta però una: in caso di offerta davvero recapitata superiore ai 27 milioni le carte in tavola potrebbero sempre cambiare.

IL PUNTO DI GAZZETTA SU NICO GONZALEZ