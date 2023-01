Gazzetta conferma: “Nessuna offerta dal Leicester per Nico Gonzalez, Fiorentina non vuole cederlo”

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, si è fatta pressante la voce di un’offerta pesante fatta dal Leicester per il fantasista argentino: 34 milioni, 7 in più (l’acquisto più costoso della storia viola) dei 27 sborsati per prenderlo dallo Stoccarda la stagione scorsa. Qualcuno pensa che, vista “l’incertezza” fisica di Gonzalez, potrebbe essere un affare da chiudere per poi andare sul mercato sfruttando il tesoretto. Ma Italiano e la società non sono affatto di questo parere. Il club, che accoglie il ritorno di Commisso dagli Usa per questa sfida, non ha fatto dichiarazioni ufficiale in merito ma ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna offerta dagli inglesi e che, soprattutto, Nico non si tocca. Il tecnico, dal canto suo, ha detto: «Non entro nelle questioni di mercato. ma dico che per noi Gonzalez è molto, molto importante. Ha fatto più che gol che minuti in campo e lo vedo concentrato per tornare ai suoi livelli».

