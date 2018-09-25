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Probabile formazione anti Inter: rientra Edimilson, dubbi in attacco. Pjaca...

Pioli sta pensando alla formazione da schierare stasera a Milano contro l'Inter. La difesa resta confermatissima nonostante la bella prestazione di Hancko da subentrante. A centrocampo ci saranno più...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
25 settembre 2018 08:43
Probabile formazione anti Inter: rientra Edimilson, dubbi in attacco. Pjaca... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
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Pioli sta pensando alla formazione da schierare stasera a Milano contro l'Inter. La difesa resta confermatissima nonostante la bella prestazione di Hancko da subentrante. A centrocampo ci saranno più muscoli, infatti è pronto a rientrare Edimilson al posto di Gerson. In attacco possibile un turno di riposo per Pjaca, al suo posto probabilmente Eysseric ma lotta per il posto anche una scalpitante Mirallas.

Probabile formazione: Lafont; Biraghi, Hugo, Pezzella, Milenkovic; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Simeone, Eysseric.

Lorenzo Bigiotti

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