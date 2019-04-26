Probabili formazioni: Fiorentina-Sassuolo, indisponibili e squalificati
Queste potrebbero essere le probabili formazioni della partita di campionato Fiorentina-Sassuolo di lunedì alle ore 21.Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Mirallas, Gerson, V...
Queste potrebbero essere le probabili formazioni della partita di campionato Fiorentina-Sassuolo di lunedì alle ore 21.
Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Mirallas, Gerson, Veretout, Benassi, Biraghi; Chiesa, Muriel.
Allenatore: Montella.
Ballottaggio: Benassi-Dabo, Gerson-Fernandes.
Indisponibili: Pjaca (stagione finita) e Terracciano (15 giorni).
Squalificati: –
Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga.
Allenatore: De Zerbi.
Indisponibili: Adjapong (da valutare), Marlon (da valutare), Brignola (da valutare) e Magnani.
Squalificati: Locatelli.