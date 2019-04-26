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Probabili formazioni: Fiorentina-Sassuolo, indisponibili e squalificati

Queste potrebbero essere le probabili formazioni della partita di campionato Fiorentina-Sassuolo di lunedì alle ore 21.Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Mirallas, Gerson, V...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 aprile 2019 14:59
Probabili formazioni: Fiorentina-Sassuolo, indisponibili e squalificati - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste potrebbero essere le probabili formazioni della partita di campionato Fiorentina-Sassuolo di lunedì alle ore 21.

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Mirallas, Gerson, Veretout, Benassi, Biraghi; Chiesa, Muriel.

Allenatore: Montella.

Ballottaggio: Benassi-Dabo, Gerson-Fernandes.

Indisponibili: Pjaca (stagione finita) e Terracciano (15 giorni).

Squalificati: –

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga.

Allenatore: De Zerbi.

Indisponibili: Adjapong (da valutare), Marlon (da valutare), Brignola (da valutare) e Magnani.

Squalificati: Locatelli.

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