Fiorentina confermato il tridente d'attacco. A centrocampo Barak e Bonaventura, dietro c'è Quarta

Le ultime sulla formazione della Fiorentina che stasera dovrebbe affrontare la partita delicata col Lecce

Ritrovato il sorriso in Europa, Italiano punta a tornare al successo anche in Serie A. Per farlo, si presenta a Lecce con il suo canonico 4-3-3 in cui affida la porta al numero uno di campionato, Terracciano, difeso da una linea a quattro in cui Milenkovic e Biraghi sembrano certi di poter trovare uno spazio e Quarta e Dodo appaiono pronti al rientro dal 1'. A centrocampo non c'è Amrabat, squalificato, e in cabina di regia va Mandragora con al suo fianco Bonaventura e Barak favoriti per fare da mezzali. In attacco dovrebbe essere confermato integralmente il tridente visto contro gli Hearts: Jovic riferimento centrale, ai suoi lati Gonzalez (prima da titolare in A in stagione per lui) e il pimpante Kouame. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

NARDELLA PARLA COL SINDACO DI LECCE

https://www.labaroviola.com/nardella-ho-sentito-il-sindaco-di-lecce-ce-stato-molto-fair-play-stasera-e-una-partita-importante/189241/