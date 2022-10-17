Nardella: "Ho sentito il sindaco di Lecce, c'è stato molto fair play. Stasera è una partita importante"

Nardella ha parlato della gara in vista contro il Lecce per la Fiorentina, raccontando di un retroscena con il sindaco salentino

Ai microfoni di Italpress ha parlato il sindaco di Firenze Dario Nardella. Queste le sue parole:

"Ho avuto uno scambio di telefonate col sindaco di Lecce Carlo Salvemini. E' stato uno scambio di battute simpatico all''insegna del fair play. Ci siamo detti che, qualunque sarà il risultato, rimarremo amici. E' una cosa carina che aiuta a stemperare un po' di tensione, sarà una partita importante".

NAZIONE AVVENTURA AL CAPOLINE PER IKONE'

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