Labaro Viola

Nazione, Ikonè potrebbe già lasciare la Fiorentina. Possibile cessione nel mercato di gennaio

Ikonè è in bilico, il francese potrebbe partire insieme a Cabral nella finestra del calciomercato invernale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2022 12:54
Nazione, Ikonè potrebbe già lasciare la Fiorentina. Possibile cessione nel mercato di gennaio - Jonathan Ikonè
Jonathan Ikonè
Rassegna Stampa
Fiorentina
Ikone
Cabral
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La Nazione afferma che se come probabile Italiano riproporrà lo stesso tridente offensivo visto in Coppa, Cabral e Ikonè sarebbero di nuovo esclusi. Due giocatori che non sono mai esplosi e che sembrano ai margini del progetto viola. Ormai il loro destino sembra segnato e a gennaio una doppia partenza non sembrerebbe esclusa.

IL PENSIERO DI SCONCERTI

https://www.labaroviola.com/sconcerti-dimentica-la-storia-la-fiorentina-sta-scomparendo-prima-ogni-tanto-si-inseriva-fra-le-prime-8/189235/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok