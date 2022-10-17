Nazione, Ikonè potrebbe già lasciare la Fiorentina. Possibile cessione nel mercato di gennaio

Ikonè è in bilico, il francese potrebbe partire insieme a Cabral nella finestra del calciomercato invernale

La Nazione afferma che se come probabile Italiano riproporrà lo stesso tridente offensivo visto in Coppa, Cabral e Ikonè sarebbero di nuovo esclusi. Due giocatori che non sono mai esplosi e che sembrano ai margini del progetto viola. Ormai il loro destino sembra segnato e a gennaio una doppia partenza non sembrerebbe esclusa.

IL PENSIERO DI SCONCERTI

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