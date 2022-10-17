Sconcerti dimentica la storia: "La Fiorentina sta scomparendo, prima ogni tanto si inseriva fra le prime 8"

Mario Sconcerti esprime un giudizio sul livello del campionato italiano, dando un opinione discutibile sulla Fiorentina, ricordiamo che è la quinta squadra per rendimento del campionato

Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera, di fede viola ed ex dirigente della Fiorentina, ha parlato a Pressing del livello del campionato italiano, queste le sue parole: "Il livello del nostro campionato si è abbassato, è aumentato il dislivello tra le prime 7/8 e le ultime 7/8, non c'è più la borghesia del calcio, ovvero quelle squadre come Fiorentina, Bologna, Torino che di tanto in tanto si inserivano e diventavano ostacoli pericolosi, oggi stanno scomparendo. Le piccole squadra fanno buone prestazioni contro le grandi squadre ma perdono, guardate i punti che hanno quelli in fondo alla classifica"

IL GIUDIZIO DI MATRI

https://www.labaroviola.com/matri-sentenzia-da-quando-vlahovic-ha-lasciato-la-fiorentina-ha-rallentato-la-sua-crescita/189209/