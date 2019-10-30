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Probabile formazione, si ritorna al 4-3-3, occasione per Venuti, Benassi e Boateng

I quotidiani fanno il punto sulla probabile formazione della Fiorentina per la partita di stasera contro il Sassuolo. I giornali sono concordi col ritorno al 4-3-3, modulo visto fino alla partita cont...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 11:15
Probabile formazione, si ritorna al 4-3-3, occasione per Venuti, Benassi e Boateng -
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I quotidiani fanno il punto sulla probabile formazione della Fiorentina per la partita di stasera contro il Sassuolo. I giornali sono concordi col ritorno al 4-3-3, modulo visto fino alla partita contro il Genoa, con: Dragowski in porta, Venuti terzino destro, Pezzella e Milenkovic al centro, Dalbert a sinistra, a centrocampo Pulgar agirà da regista con Benassi e Castrovilli mezze ali (turno di riposo, quindi, per Badelj), in attacco Chiesa e Sottil ai lati di Boateng.

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