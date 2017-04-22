Il probabile schieramento: ballottaggio Chiesa-Tello, in attacco c'è Babacar

Nella gara di stasera del Franchi si affrontano due nobili in crisi, entrambe ben lontane dal raggiugere il proprio obiettivo. Per i viola un posto in Europa League è ormai un utopia, mentre l'Inter h...

Nella gara di stasera del Franchi si affrontano due nobili in crisi, entrambe ben lontane dal raggiugere il proprio obiettivo. Per i viola un posto in Europa League è ormai un utopia, mentre l'Inter ha dovuto ridimensionare le proprie ambizioni di Champions, accontentandosi di un possibile sesto posto.

Sono pochi i dubbi che affollano la mente di Paulo Sousa e sono legati soprattutto alle precarie condizioni fisiche di Gonzalo Rodriguez, con Carlos Sanchez pronto a rimpiazzarlo. Se l'argentino non dovesse farcela ci saranno poi, con tutta probabilità, Astori e Tomovic a completare il reparto. Salvo sorprese dell'ultimo minuto i centrali di centrocampo saranno Badelj e Vecino. Sulle fasce qualche incertezza in più: a destra Chiesa è leggermente in vantaggio su Tello, mentre a sinistra dovrebbe agire Maxi Olivera. Il reparto offensivo sarà formato da Bernardeschi e Borja Valero che daranno supporto all'unica punta Babacar, che prende il posto dello squalificato Nikola Kalinic.

Probabile formazione: Tatarusanu, Sanchez, Rodriguez, Astori, Chiesa, Badelj, Vecino, Maxi Olivera, Borja Valero, Bernardeschi, Babacar.