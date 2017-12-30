Probabile formazione: unico dubbio il modulo. Rientra Germán Pezzella. In attacco...
Fiorentina-Milan, ore 12.30. Questa la probabile formazione della Fiorentina che recupera in difesa German Pezzella. Il dubbio rimane sul modulo: 3-5-2 o 4-3-2-1?. Stefano Pioli studia la soluzione pe...
Fiorentina-Milan, ore 12.30. Questa la probabile formazione della Fiorentina che recupera in difesa German Pezzella. Il dubbio rimane sul modulo: 3-5-2 o 4-3-2-1?. Stefano Pioli studia la soluzione per sconfiggere il Milan, una gara che sa di scontro diretto.
Fiorentina (4-3-2-1): Sportiello, Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi, Badelj, Veretout, Benassi, Chiesa, Thereau, Simeone.
Davanti ancora fiducia a Simeone, sebbene Babacar potrebbe avere un’altra chance...In caso di difesa a tre spazio a Vitor Hugo che rileverà Laurini.
Gabriele Caldieron