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Probabile formazione: unico dubbio il modulo. Rientra Germán Pezzella. In attacco...

Fiorentina-Milan, ore 12.30. Questa la probabile formazione della Fiorentina che recupera in difesa German Pezzella. Il dubbio rimane sul modulo: 3-5-2 o 4-3-2-1?. Stefano Pioli studia la soluzione pe...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
30 dicembre 2017 09:40
Probabile formazione: unico dubbio il modulo. Rientra Germán Pezzella. In attacco... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com German Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com German Pezzella
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Fiorentina-Milan, ore 12.30. Questa la probabile formazione della Fiorentina che recupera in difesa German Pezzella. Il dubbio rimane sul modulo: 3-5-2 o 4-3-2-1?. Stefano Pioli studia la soluzione per sconfiggere il Milan, una gara che sa di scontro diretto.

Fiorentina (4-3-2-1): Sportiello, Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi, Badelj, Veretout, Benassi, Chiesa, Thereau, Simeone.

Davanti ancora fiducia a Simeone, sebbene Babacar potrebbe avere un’altra chance...In caso di difesa a tre spazio a Vitor Hugo che rileverà Laurini.

Gabriele Caldieron

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