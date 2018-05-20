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Probabile formazione: torna Saponara sulla trequarti, Dabo in mezzo. In difesa...

Salvo imprevisti per l’ultima giornata di campionato dove la Fiorentina affronterà il Milan a San Siro (ore 18.00) schiererà questi undici: Sportiello tra i pali, difesa a quattro con Laurini, Pezzell...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2018 09:12
Probabile formazione: torna Saponara sulla trequarti, Dabo in mezzo. In difesa... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
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Salvo imprevisti per l’ultima giornata di campionato dove la Fiorentina affronterà il Milan a San Siro (ore 18.00) schiererà questi undici: Sportiello tra i pali, difesa a quattro con Laurini, Pezzella, Milenkovic e Biraghi. In tre a centrocampo con in regia Badelj affiancato da Dabo e Benassi. Saponara a fare raccordo dietro a Simeone e Chiesa.

Fiorentina: 4-3-1-2, Sportiello, Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Dabo, Badelj, Benassi, Saponara, Chiesa, Simeone.

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