Probabile formazione: torna Saponara sulla trequarti, Dabo in mezzo. In difesa...

Salvo imprevisti per l’ultima giornata di campionato dove la Fiorentina affronterà il Milan a San Siro (ore 18.00) schiererà questi undici: Sportiello tra i pali, difesa a quattro con Laurini, Pezzell...

Salvo imprevisti per l’ultima giornata di campionato dove la Fiorentina affronterà il Milan a San Siro (ore 18.00) schiererà questi undici: Sportiello tra i pali, difesa a quattro con Laurini, Pezzella, Milenkovic e Biraghi. In tre a centrocampo con in regia Badelj affiancato da Dabo e Benassi. Saponara a fare raccordo dietro a Simeone e Chiesa.

Fiorentina: 4-3-1-2, Sportiello, Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Dabo, Badelj, Benassi, Saponara, Chiesa, Simeone.