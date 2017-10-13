Eysseric vicino al rientro da titolare, Benassi out, ecco quale formazione schiererà probabilmente Pioli

Benassi fin ad adesso non ha convinto e rischia di restare out. Un dubbio in difesa

Il match con l'Udinese non è appuntamento che la Fiorentina può permettersi di fallire vista la classifica. Ecco che Pioli decide di conseguenza di affidarsi ai giocatori che in questo inizio di stagione hanno fatto meglio senza voler cambiare però sistema di gioco.

In porta è sicuramente confermato Sportiello. In difesa sono certi di un posto Biraghi, Pezzella ed Astori. Il ballottaggio riguarda Bruno Gaspar e Laurinì con il primo favorito sul secondo. A centrocampo gli incontristi saranno Veretout e Badelj. In attacco probabile un posto per Eysseric con Chiesa e Thereau sulle fasce ed una probabile esclusione di Benassi, che però è un giocatore certamente da recuperare. La punta sarà come al solito Simeone con Babacar relegato alla panchina.

Fiorentina(4-2-3-1): Sportiello; Biraghi, Astori, Pezzella, Bruno Gaspar; Veretout, Badelj; Thereau, Eysseric, Chiesa; Simeone.

Udinese(4-3-1-2): Bizzarri; Widmer, Angella, Nuytinck, Samir; Barak, Halfredsson, Janko; De Paul; Lasagna, Maxi Lopez.