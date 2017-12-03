Il probabile schieramento anti-Sassuolo: confermato l'undici di Roma, Simeone favoritissimo su Babacar...

La Fiorentina di Pioli affronta oggi un Sassuolo in difficoltà, fresco di cambio in panchina e determinato a dare una svolta ad un campionato iniziato non nel migliore dei modi sotto la guida di Chris...

La Fiorentina di Pioli affronta oggi un Sassuolo in difficoltà, fresco di cambio in panchina e determinato a dare una svolta ad un campionato iniziato non nel migliore dei modi sotto la guida di Christian Bucchi.

I quotidiani sportivi non lasciano dubbi o perplessità su quello che sarà l'undici di partenza della Fiorentina, con Stefano Pioli che non ha intenzione di stravolgere, ma al contrario si presenterà con la sua formazione tipo. La difesa a tre dovrebbe quindi, almeno per il momento, rimanere soltanto un'idea sulla quale lavorare.

Fra i pali ci sarà il solito Sportiello, davanti al quale giocheranno Astori e Pezzella come centrali, e Laurini e Biraghi sugli esterni. Solito centrocampo a tre con Badelj, Veretout e Benassi e il reparto offensivo composto da Chiesa, Théréau e Simeone, quest'ultimo ancora in ballottaggio con Babacar, ma nettamente favorito...

FIORENTINA (4-3-3):

Sportiello, Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi, Badelj, Veretout, Benassi, Chiesa, Simeone, Théréau.