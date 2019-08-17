Probabile formazione di Montella contro il Monza. Ranieri titolare al posto di Pezzella
Eccco la probabile formazione di Coppa Italia della Fiorentina con il Monza:Fiorentina(4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Badelj, Castrovilli, Benassi; Boateng, Sottil, ChiesaAll...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2019 18:20
Eccco la probabile formazione di Coppa Italia della Fiorentina con il Monza:
Fiorentina(4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Badelj, Castrovilli, Benassi; Boateng, Sottil, Chiesa
All: Montella
Squalificato: Pezzella
Fonte: La Nazione