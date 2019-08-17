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Probabile formazione di Montella contro il Monza. Ranieri titolare al posto di Pezzella

Eccco la probabile formazione di Coppa Italia della Fiorentina con il Monza:Fiorentina(4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Badelj, Castrovilli, Benassi; Boateng, Sottil, ChiesaAll...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2019 18:20
Probabile formazione di Montella contro il Monza. Ranieri titolare al posto di Pezzella -
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Eccco la probabile formazione di Coppa Italia della Fiorentina con il Monza:

Fiorentina(4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Badelj, Castrovilli, Benassi; Boateng, Sottil, Chiesa

All: Montella

Squalificato: Pezzella

Fonte: La Nazione

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