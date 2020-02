Secondo quanto riportato da Radio Bruno Iachini sembrerebbe intenzionato a cambiare qualcosa per la trasferta di domenica contro la Sampdoria. Duncan è in lotta con Benassi per il ruolo di interno di centrocampo mentre in difesa tornerà a giocare dal primo minuto Caceres con Igor destinato alla panchina (contro l’Atalanta il difensore uruguaiano è tornato dalla sua patria solo poche ore prima della gara). In attacco invece dovrebbe giocare Vlahovic, con Cutrone destinato alla panchina.