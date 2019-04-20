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Juventus-Fiorentina: orario, probabili formazioni, indisponibili e ballottaggi…

Queste possono essere le possibili fornazioni di Juventus-Fiorentina che si giocherà stasera alle ore 18 a Torino:Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2019 15:27
Juventus-Fiorentina: orario, probabili formazioni, indisponibili e ballottaggi… - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste possono essere le possibili fornazioni di Juventus-Fiorentina che si giocherà stasera alle ore 18 a Torino:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi.

Allenatore: Allegri.

Ballottaggio: De Sciglio-Cancelo, Pjanic-Bentancur.

Indisponibili: Caceres, Dybala, Costa, Chiellini, Perin, Khedira.

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Edimilson Fernandes, Veretout, Gerson, Hancko; Mirallas, Simeone.

Allenatore: Montella.

Ballottaggio: Mirallas-Muriel, Biraghi-Hancko.

Indisponibili: Pjaca.

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