Juventus-Fiorentina: orario, probabili formazioni, indisponibili e ballottaggi…
Queste possono essere le possibili fornazioni di Juventus-Fiorentina che si giocherà stasera alle ore 18 a Torino:Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur...
Queste possono essere le possibili fornazioni di Juventus-Fiorentina che si giocherà stasera alle ore 18 a Torino:
Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi.
Allenatore: Allegri.
Ballottaggio: De Sciglio-Cancelo, Pjanic-Bentancur.
Indisponibili: Caceres, Dybala, Costa, Chiellini, Perin, Khedira.
Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Edimilson Fernandes, Veretout, Gerson, Hancko; Mirallas, Simeone.
Allenatore: Montella.
Ballottaggio: Mirallas-Muriel, Biraghi-Hancko.
Indisponibili: Pjaca.