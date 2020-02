Beppe Iachini in piena emergenza per le assenze di Milenkovic e Caceres (entrambi squalicati), di Castrovilli (ieri il centrocampista pugliese si è allenato da solo e da domani tornerà in gruppo) e del solito Ribery, a cui si è aggiunto Duncan: così sono venti i convocati viola, compreso il difensore Christian Dalle Mura, 18 anni oggi, al “debutto” tra i grandi. Formazione decisa, ma da confermare dopo riunione con lo sta: Igor subito buttato nella mischia come terzo di difesa accanto a Ceccherini e Pezzella, mentre il centrocampo sarà quello di San Siro in Coppa Italia con Benassi e Pulgar ai anchi di Badelj, più Lirola e Dalbert sulle fasce. In attacco, Chiesa sicuro, Cutrone favorito su Vlahovic.

