Probabili formazioni: Fiorentina-Galatasaray, titolari Badelj e Zurkowski a centrocampo
Probabili formazioni della gara amichevole Fiorentina-Galatasaray allo stadio Artemio Franchi alle ore 21:Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Zurkows...
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2019 11:15
Probabili formazioni della gara amichevole Fiorentina-Galatasaray allo stadio Artemio Franchi alle ore 21:
Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Zurkowski; Chiesa, Boateng, Sottil.
All.: Montella
Galatasaray (4-3-3): Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Belhanda, Donk, Seri; Feghouli, Diagne, Babel.
All.: Terim
Fonte: Stadio