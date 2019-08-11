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Probabili formazioni: Fiorentina-Galatasaray, titolari Badelj e Zurkowski a centrocampo

Probabili formazioni della gara amichevole Fiorentina-Galatasaray allo stadio Artemio Franchi alle ore 21:Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Zurkows...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2019 11:15
Probabili formazioni: Fiorentina-Galatasaray, titolari Badelj e Zurkowski a centrocampo - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Probabili formazioni della gara amichevole Fiorentina-Galatasaray allo stadio Artemio Franchi alle ore 21:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Zurkowski; Chiesa, Boateng, Sottil.

All.: Montella

Galatasaray (4-3-3): Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Belhanda, Donk, Seri; Feghouli, Diagne, Babel.

All.: Terim

Fonte: Stadio

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