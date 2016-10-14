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Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione, Olivera torna a sinistra, a destra niente Salcedo. Sorpresa sulla trequarti?

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Nazione, Olivera torna a sinistra, a destra niente Salcedo. Sorpresa sulla trequarti?

Redazione

14 Ottobre · 11:42

Aggiornamento: 14 Ottobre 2016 · 12:39

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Questa mattina sulle pagine del quotidiano La Nazione si parla della possibile formazione che scenderà in campo domenica alle 12 contro l’Atalanta. Davanti all’inamovibile Tatarusanu ci sarà il terzetto composto da Astori, Gonzalo e Tomovic che ancora una volta soffierà il posto al messicano Salcedo. A centrocampo ci saranno invece Sanchez e Vecino (reduci da un “derby” terminato in pareggio tra Colombia e Uruguay) affiancati da Borja Valero. Sulla destra tornerà nuovamente Bernardeschi, ruolo che Sousa sembra ormai avergli cucito addosso. Sulla sinistra invece ci sarà la sorpresa Maxi Olivera al posto dell’ottimo Milic. Dietro la punta Kalinic agirà Ilicic.

Se lo sloveno non fosse al meglio però, sarebbe pronto ad agire da trequartista Bernardeschi con Tello che lo sostituirebbe a destra.

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