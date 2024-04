Probabile formazione Coppa Italia: Nico sta bene, Belotti e Beltran stringono i denti, Bonaventura rischia

Questa mattina si è svolta la rifinitura della Fiorentina per cercare di limare gli ultimi dettagli in vista della partita di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma domani sera al Gewiss Stadium alle ore 21. Dopodichè ci sarà la partenza per Bergamo, da Campo di Marte, alle 15:30.

La probabile formazione della viola potrebbe essere questa: 4-2-3-1 con Terracciano tra i pali, linea difensiva formata da Milenkovic, con il ballottaggio Ranieri-Quarta accanto, anche se il primo è in leggero vantaggio rispetto al sudamericano. I due terzini, con molta probabilità, saranno Dodò e Biraghi, in mediana agiranno Mandragora e Bonaventura e poi il tridente in zona offensiva formato da Nico, Beltran e Kouame a supporto dell’unica punta Belotti (che proverà a stringere i denti). Se davanti non ce la dovesse fare “il Gallo”, al suo posto potremmo rivedere un “falso nueve”, simile a quello visto contro la Salernitana, con Kouame prima punta e un successivo spostamento di Nico a sinistra, inserimento di Ikone a destra e Beltran o Barak sottopunta.

Probabile Fiorentina: (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Ranieri, Milenkovic, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; N.Gonzalez, Beltran; Kouame; Belotti.

Edoardo Aprili