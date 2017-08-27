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Probabile formazione, torna Chiesa con Eysseric e Benassi. Pezzella titolare, ballottaggio sulla fascia destra...

Stadio Franchi, ore 20.45 di scena Fiorentina contro Sampdoria.È la prima di Stefano Pioli in casa che deve subito riscattare la brutta prestazione contro l'Inter, correggendo i guai in difesa, e conf...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
27 agosto 2017 11:03
Probabile formazione, torna Chiesa con Eysseric e Benassi. Pezzella titolare, ballottaggio sulla fascia destra... - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Stadio Franchi, ore 20.45 di scena Fiorentina contro Sampdoria.
È la prima di Stefano Pioli in casa che deve subito riscattare la brutta prestazione contro l'Inter, correggendo i guai in difesa, e confermare quanto di buono fatto al Bernabeu contro le "merengues" del Real Madrid. In campo stasera dovrebbe esserci spazio dall'inizio per: Sportiello tra i pali. Difesa a quattro con Tomovic a destra (in pieno ballottaggio con Gaspar), Astori e Pezzella centrali, Biraghi a sinistra. In due davanti alla difesa: Badelj e Veretout. In tre dietro all'unica punta Simeone: Chiesa, Eysseric e Benassi.

Fiorentina, 4-2-3-1: Sportiello, Tomovic, Pezzella, Astori, Biraghi, Badelj, Veretout, Chiesa, Eysseric, Benassi, Simeone.

Gabriele Caldieron

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