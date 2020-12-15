Dal centro sportivo, la Fiorentina torna al 4-2-3-1. Callejon e Ribery titolari

Le ultime indicazioni di formazione dal centro sportivo della Fiorentina in vista della partita contro il Sassuolo

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano le indicazione da Radio Bruno riguardo la probabile formazione della Fiorentina per la partita di domani contro il Sassuolo. Cesare Prandelli ha provato il 4-2-3-1 con in difesa il ritorno dal primo minuto di Caceres, affiancato da Milenkovic, Pezzella e sulla sinistra confermato Biraghi nonostante l'acciacco di Bergamo. A centrocampo Pulgar confermato titolare con Amrabat davanti la difesa. Sulla trequarti Callejon a destra, Castrovilli sulla trequarti e Ribery sulla sinistra a supporto della prima punta Dusan Vlahovic. Questa la possibile Fiorentina che domani dovrebbe scendere in campo.

LIBERO CONFERMA, LA FIORENTINA VUOLE GOMEZ DOPO LA ROTTURA CON GASPERINI

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