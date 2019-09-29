Secondo tutti i maggiori quotidiani Montella contro il Milan conferma il 3-5-2

Tutti i quotidiani oggi in edicola come La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, la Repubblica, il Corriere Fiorentino e la Nazione sono d'accordo sulla probabile formazione della Fiorentina...

Tutti i quotidiani oggi in edicola come La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, la Repubblica, il Corriere Fiorentino e la Nazione sono d'accordo sulla probabile formazione della Fiorentina che incontrerà questa sera alle 20.45 il Milan a San Siro. Si va quindi verso la conferma del 3-5-2 che ha portato prestazioni positive ed un ritorno alla vittoria dopo una lunghissima astinenza. In porta ci sarà Dragowski, in difesa Milenkovic, Pezzella e Caceres, gli esterni saranno Lirola e Dalbert, a centrocampo Pulgar, Badelj ed il giovane talento Castrovilli. Attacco leggero Ribery-Chiesa che può creare diversi problemi alla retroguardia rossonera.