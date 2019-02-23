Probabile formazione della sfida di campionato Fiorentina-Inter…
Queste potrebbero essere i probabili schieramenti scelti dagli allenatori Stefano Pioli e Luciano Spalletti nel posticipo domenicale della venticinquesima giornata di Serie A:Fiorentina (4-3-3) – Lafo...
A cura di Redazione Labaroviola
23 febbraio 2019 15:10
Queste potrebbero essere i probabili schieramenti scelti dagli allenatori Stefano Pioli e Luciano Spalletti nel posticipo domenicale della venticinquesima giornata di Serie A:
Fiorentina (4-3-3) – Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Gerson.
All.: Pioli.
Inter (4-2-3-1) – Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.
All.: Spalletti.
Fonte: Sky Sport