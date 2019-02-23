Labaro Viola

Probabile formazione della sfida di campionato Fiorentina-Inter…

Queste potrebbero essere i probabili schieramenti scelti dagli allenatori Stefano Pioli e Luciano Spalletti nel posticipo domenicale della venticinquesima giornata di Serie A:Fiorentina (4-3-3) – Lafo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2019 15:10
Probabile formazione della sfida di campionato Fiorentina-Inter… -
News
Fiorentina
Inter
Probabile Formazione
Condividi

Queste potrebbero essere i probabili schieramenti scelti dagli allenatori Stefano Pioli e Luciano Spalletti nel posticipo domenicale della venticinquesima giornata di Serie A:

Fiorentina (4-3-3) – Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Gerson.

All.: Pioli.

Inter (4-2-3-1) – Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

All.: Spalletti.

Fonte: Sky Sport

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok