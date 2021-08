Verso Fiorentina-Torino: Igor in pole su Nastasic. Dubbio Castrovilli-Maleh. Verso la conferma Callejon

Si avvicina l’esordio stagionale al Franchi per la Fiorentina: i Viola scenderanno in campo alle ore 20.45 contro il Torino di Ivan Juric. Secondo quanto riportano tutti i quotidiani odierni, in porta ci sarà Terracciano (ricordiamo che Dragowski dovrà scontare un turno di squalifica). La linea difensiva vedrà sulla fascia sinistra Cristiano Biraghi. Al centro, Igor è in vantaggio su Nastasic e Quarta per una maglia dal 1′ al fianco di Milenkovic, mentre sull’out di destra si va verso la conferma Venuti. Torreira è convocato, ma in cabina di regia si va verso la conferma di Pulgar dal 1′. Castrovilli (in vantaggio su Maleh) e Bonaventura saranno le mezze ali. Davanti non si prescinde da Dusan Vlahovic. Al suo fianco agiranno l’argentino Nico Gonzalez a sinistra e lo spagnolo José Callejon a destra, esattamente come contro la Roma.

Di seguito la probabile formazione: (4-3-3) Terracciano, Biraghi, Igor, Milenkovic, Venuti, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura, Gonzalez, Vlahovic, Callejon

LEGGI ANCHE: