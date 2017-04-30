Il probabile undici di partenza di Paulo Sousa.

Nel pomeriggio in cui il Palermo potrebbe essere aritmeticamente condannato alla retrocessione in Serie B, Paulo Sousa schiera il miglior undici possibile. Il nuovo forfait di Gonzalo Rodriguez obblig...

Nel pomeriggio in cui il Palermo potrebbe essere aritmeticamente condannato alla retrocessione in Serie B, Paulo Sousa schiera il miglior undici possibile. Il nuovo forfait di Gonzalo Rodriguez obbliga il tecnico portoghese a correre ai ripari, schierando la solita linea a tre formata da: Astori, Sanchez e soltanto uno fra Tomovic e Salcedo, dubbio che verrà sciolto soltanto pochi minuti prima del fischio d'inizio. A centrocampo verranno confermati Badelj e Vecino, mentre sugli esterni agiranno Tello e Chiesa che torna fra i titolari. Sulla trequarti Borja Valero e Bernardeschi daranno supporto a Babacar.

Probabile formazione: Tatarusanu, Tomovic, Sanchez, Astori, Badelj, Vecino, Tello, Chiesa, Borja Valero, Bernardeschi, Babacar.