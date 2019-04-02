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Probabili formazioni: Roma-Fiorentina, assente Edimilson ma recupera Chiesa…

Mercoledì alle ore 20:30 si assisterà alla gara Roma-Fiorentina. Le probabili formazioni protrebbero essere le seguenti:Roma (4-3-3): Olsen; Karsodop, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Schic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 aprile 2019 16:35
Probabili formazioni: Roma-Fiorentina, assente Edimilson ma recupera Chiesa… - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Mercoledì alle ore 20:30 si assisterà alla gara Roma-Fiorentina. Le probabili formazioni protrebbero essere le seguenti:

Roma (4-3-3): Olsen; Karsodop, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Schick, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

All. Claudio Ranieri.

Squalificati: Manolas.

Indisponibili: Florenzi, El Shaarawy.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Simeone, Muriel.

All. Stefano Pioli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pjaca e Edimilson.

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