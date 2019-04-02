Probabili formazioni: Roma-Fiorentina, assente Edimilson ma recupera Chiesa…
Mercoledì alle ore 20:30 si assisterà alla gara Roma-Fiorentina. Le probabili formazioni protrebbero essere le seguenti:Roma (4-3-3): Olsen; Karsodop, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Schic...
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2019 16:35
Mercoledì alle ore 20:30 si assisterà alla gara Roma-Fiorentina. Le probabili formazioni protrebbero essere le seguenti:
Roma (4-3-3): Olsen; Karsodop, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Schick, Zaniolo, Perotti; Dzeko.
All. Claudio Ranieri.
Squalificati: Manolas.
Indisponibili: Florenzi, El Shaarawy.
Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Simeone, Muriel.
All. Stefano Pioli.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Pjaca e Edimilson.