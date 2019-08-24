La Nazione, Montella gioca con il 4-3-3. Lirola c'è. Sorpresa Castrovilli a centrocampo. Vlahovic e Ribery in panchina

Secondo quanto scrive La Nazione il modulo che utilizzerà Montella contro il Napoli sarà il 4-3-3. In porta ci sarà Dragowski, in difesa Biraghi sta per vincere il ballottaggio con Terzic che dovrebbe...

A cura di Redazione Labaroviola 24 agosto 2019 11:25

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