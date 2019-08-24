La Nazione, Montella gioca con il 4-3-3. Lirola c'è. Sorpresa Castrovilli a centrocampo. Vlahovic e Ribery in panchina
Secondo quanto scrive La Nazione il modulo che utilizzerà Montella contro il Napoli sarà il 4-3-3. In porta ci sarà Dragowski, in difesa Biraghi sta per vincere il ballottaggio con Terzic che dovrebbe...
Secondo quanto scrive La Nazione il modulo che utilizzerà Montella contro il Napoli sarà il 4-3-3. In porta ci sarà Dragowski, in difesa Biraghi sta per vincere il ballottaggio con Terzic che dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo ci sarà la coppia Milenkovic-Pezzella e a destra Lirola. A centrocampo la sorpresa potrebbe chiamarsi Castrovilli il quale sembra aver strappato la maglia da titolare a Benassi per affiancare Badelj-Pulgar. Vlahovic a meno di sorprese dovrebbe partire dalla panchina. I titolari in attacco dovrebbero essere Sottil-Boateng-Chiesa. Ribery potrebbe entrare a gara in corso.