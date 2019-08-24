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La Nazione, Montella gioca con il 4-3-3. Lirola c'è. Sorpresa Castrovilli a centrocampo. Vlahovic e Ribery in panchina

Secondo quanto scrive La Nazione il modulo che utilizzerà Montella contro il Napoli sarà il 4-3-3. In porta ci sarà Dragowski, in difesa Biraghi sta per vincere il ballottaggio con Terzic che dovrebbe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 11:25
La Nazione, Montella gioca con il 4-3-3. Lirola c'è. Sorpresa Castrovilli a centrocampo. Vlahovic e Ribery in panchina -
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Secondo quanto scrive La Nazione il modulo che utilizzerà Montella contro il Napoli sarà il 4-3-3. In porta ci sarà Dragowski, in difesa Biraghi sta per vincere il ballottaggio con Terzic che dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo ci sarà la coppia Milenkovic-Pezzella e a destra Lirola. A centrocampo la sorpresa potrebbe chiamarsi Castrovilli il quale sembra aver strappato la maglia da titolare a Benassi per affiancare Badelj-Pulgar. Vlahovic a meno di sorprese dovrebbe partire dalla panchina. I titolari in attacco dovrebbero essere Sottil-Boateng-Chiesa. Ribery potrebbe entrare a gara in corso.

 

 

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