Probabile formazione: Ballottaggio Barak-Bonaventura sulla trequarti contro la Roma. Oggi la decisione

Dal Viola Park arrivano indiscrezioni importanti per la probabile formazione della Fiorentina contro la Roma, in programma domani sera al Franchi. Ieri giorno libero per i ragazzi d’Italiano, oggi invece rifinitura. La squadra è sembrata veramente stanca, per non dire esausta, dopo i 90 minuti di Budapest, sia per la partita, sia per la tenuta pessima del manto erboso del Bozski Stadion, risultato pesante ed insidioso. Per quello Italiano sta facendo delle valutazioni di formazione. Oggi il tecnico non parlerà ai canali ufficiali, e quindi non ci sarà nessuna conferenza stampa. Le due incognite principali sono Quarta ed Arthur, che ancora non sappiamo se riusciranno a recuperare. Mercoledì entrambi hanno fatto qualcosa sul campo. Quarta ha spinto un pò di più rispetto al compagno di squadra, tuttavia l’allenamento di oggi ci darà maggiori indicazioni.

La probabile formazione della viola contro la Roma potrebbe essere questa: Terracciano tra i pali, Kayode potrebbe giocare, ma sarebbe alla terza consecutiva e quindi Faraoni lo può insidiare. Centrali Ranieri e Milenkovic, a sinistra capitan Biraghi. Centrocampo: in mediana Arthur (ad ora lo diamo titolare visto il cauto ottimismo), accanto a lui Duncan o Mandragora. Trequarti: Bonaventura; sulle fasce agiranno Nico Gonzalez e Sottil. Davanti l’ex Belotti. Attenzione a Barak che è in ballottaggio con “Jack” per il fattore fiducia e il gol segnato giovedì a Budapest, e anche per la stima che Italiano ripone sul trequartista ceco. Il marcatore del definitvo 4-3 contro il Maccabi infatti, è stato utilizzato più volte per dei big match (Inter e Juventus). Ci potrebbe essere anche un’altra soluzione: Barak trequartista e Bonaventura scalato in linea mediana. Tuttavia, con un solo allenamento a disposizione, Italiano dovrà capire bene gli stati fisici e psicologici dei giocatori, per trovare la soluzione migliore, in una sfida importante che profuma d’Europa.