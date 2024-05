Probabile formazione: Kayode al posto di Dodò, fuori Ranieri. Bonaventura il dubbio per Italiano

Secondo i maggiori quotidiani oggi in edicola, è questa la probabile formazione della Fiorentina per questa semifinale di ritorno contro il Club Brugge in Belgio. In dubbio Bonaventura, il quale ieri alla rifinitura ha svolto un lavoro personalizzato.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti

