Le probabili scelte del Palermo di Bortoluzzi

Potrebbe arrivare oggi la matematica certezza della retrocessione nella serie cadetta per il sodalizio rosanero. L'imperativo per Bortoluzzi e i suoi uomini è salvare la faccia evitando débacle sporti...

Potrebbe arrivare oggi la matematica certezza della retrocessione nella serie cadetta per il sodalizio rosanero. L'imperativo per Bortoluzzi e i suoi uomini è salvare la faccia evitando débacle sportive e per farlo, il tecnico veneto dovrebbe schierare i seguenti undici. Il modulo sarà un 3-4-2-1 speculare rispetto a quello dei viola. Fra i pali confermato Posavec, spesso alternato a Fulignati, linea a tre con Sunjic, Andjelkovic e probabilmente Giancarlo Gonzalez, ancora in dubbio. Centrocampo a due formato dal brasiliano Bruno Henrique e Gazzi, sulle fasce ci saranno invece Rispoli reduce dalla doppietta all'Olimpico, e Pezzella sulla sinistra. Lo Faso e Sallai giocheranno a supporto di Iljia Nestorovski.

Probabile formazione: Posavec, Sunjic, Andjelkovic, G.Gonzalez, Rispoli, Gazzi, B.Henrique, Pezzella, Sallai, Lo Faso, Nestorovski.