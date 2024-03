Probabili formazioni, torna Beltran titolare dietro Belotti, tentativo per rivedere Arthur dal 1′, Nico e Sottil sulle fasce

TMW spiega come arrivano Atalanta e Fiorentina alla gara di domani sera al Gewiss Stadium, queste le probabili formazioni:

Come arriva l’Atalanta

Dopo le fatiche di coppa Gasperini avrà la possibilità di cambiare qualche pedina in vista del match contro la Fiorentina. Scalvini dovrebbe tornare titolare con Djimsiti e Kolasinac a completare il reparto davanti a Carnesecchi, sulle corsie esterne Zappacosta potrebbe far rifiatare Holm, con Ruggeri sulla fascia opposta. In attacco tornano De Ketelaere e Koopmeiners, con Scamacca al centro: terzo gol in sei partite di Europa League, il numero 90 vuole trovare la giusta continuità anche in campionato.

Come arriva la Fiorentina

Obiettivo vincere a Bergamo per la Fiorentina, così da rimescolare le carte nella corsa all’Europa. Solito 4-2-3-1 per Italiano, che deve fare a meno di un pezzo da novanta come l’ex Bonaventura, squalificato. In porta Terracciano, sulle fasce Kayode a destra e Biraghi a sinistra, mentre al centro pronto al rientro Milenkovic: con lui più Quarta di Ranieri. In mediana tentativo per avere Arthur dal 1′, con lui agirebbe Duncan. Sulla trequarti si riprende un posto da titolare Beltran, alle spalle dell’unica punta Belotti, sulle corsie favoriti Gonzalez e Sottil rispetto a Ikone.

Convocati di domenica, torna Kouame, ancora out Christensen