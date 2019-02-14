Spal-Fiorentina, probabili formazioni, squalificati, indisponibili e ballottaggi…
Spal(3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Lazzari, Valoti, Valdifiori, Kurtic, Fares; Paloschi, Petagna.Squalificati: MissiroliSchiattarella e Jankovic hanno svolto entrambi lavoro differenziato. Per ques...
Spal(3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Lazzari, Valoti, Valdifiori, Kurtic, Fares; Paloschi, Petagna.
Squalificati: Missiroli
Schiattarella e Jankovic hanno svolto entrambi lavoro differenziato. Per questo motivo non dovrebbero giocare dal primo minuto.
Ballottaggio: Valdifiori-Murgia e Paloschi-Antenucci.
Fiorentina(4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Simeone.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Kevin Mirallas e German Pezzella.
Ballottaggio: Laurini-Ceccherini, Simeone-Gerson.