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Spal-Fiorentina, probabili formazioni, squalificati, indisponibili e ballottaggi…

Spal(3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Lazzari, Valoti, Valdifiori, Kurtic, Fares; Paloschi, Petagna.Squalificati: MissiroliSchiattarella e Jankovic hanno svolto entrambi lavoro differenziato. Per ques...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2019 20:38
Spal-Fiorentina, probabili formazioni, squalificati, indisponibili e ballottaggi… - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Spal(3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Lazzari, Valoti, Valdifiori, Kurtic, Fares; Paloschi, Petagna.

Squalificati: Missiroli

Schiattarella e Jankovic hanno svolto entrambi lavoro differenziato. Per questo motivo non dovrebbero giocare dal primo minuto.

Ballottaggio: Valdifiori-Murgia e Paloschi-Antenucci.

Fiorentina(4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Simeone.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Kevin Mirallas e German Pezzella.

Ballottaggio: Laurini-Ceccherini, Simeone-Gerson.

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