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Probabile formazione: torna Pezzella, Gerson nel tridente offensivo. A centrocampo...

Tutti i quotidiani sportivi sono d’accordo: Pioli conferma in blocco la formazione di Bologna-Fiorentina sostituendo, in sostanza, solo Ceccherini con Pezzella che recupera dall’infortunio. Gerson con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 10:46
Probabile formazione: torna Pezzella, Gerson nel tridente offensivo. A centrocampo... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Tutti i quotidiani sportivi sono d’accordo: Pioli conferma in blocco la formazione di Bologna-Fiorentina sostituendo, in sostanza, solo Ceccherini con Pezzella che recupera dall’infortunio. Gerson confermato nella posizione di esterno offensivo.

Questa la probabile formazione della Fiorentina che oggi alle 18.00 affronterà la Juventus al Franchi:

Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Edimilson, Gerson, Simeone, Chiesa.

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