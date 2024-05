Di Marzio: “Juric verso l’addio al Torino a fine stagione, c’è l’idea Vanoli del Venezia. Italiano defilato”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del futuro di Ivan Juric, che non ha voluto rinnovare il suo contratto in scadenza. Il tecnico sembrerebbe pronto ad una nuova esperienza, separandosi dal club granata al termine della stagione. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Cairo ha già qualche nome nella lista dei papabili sostituti: oltre a Vincenzo Italiano, che ha già comunicato alla società di voler lasciare Firenze e sarebbe un nome fortemente voluto dal ds Vagnati, ci sarebbe anche l’attuale allenatore del Venezia, Paolo Vanoli. Il tecnico della Fiorentina, però, sembrerebbe in pole per la panchina del Bologna, qualora Thiago Motta decida di lasciare il club rossoblù al termine della stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Labaroviola.com, Juric è già stato contattato dal ds Daniele Pradè nei giorni scorsi, per un colloquio durato circa 20 minuti. Una situazione tutta da seguire.

