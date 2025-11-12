12 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:41

Vanoli e quella critica a Cairo: "Dove non arrivano i soldi arrivano le idee." Dirà lo stesso a Commisso?

Vanoli e quella critica a Cairo: "Dove non arrivano i soldi arrivano le idee." Dirà lo stesso a Commisso?

Andrea Pagni

12 Novembre

Aggiornamento: 12 Novembre 2025 · 13:19

Cairo Commisso Vanoli

Verrà presentato oggi ai tifosi e alla stampa Paolo Vanoli, il nuovo mister della Fiorentina che avrà il campito di risollevare le sorti del club. Vanoli lo scorso anno era l’allenatore del Torino e si è fatto amare dai suoi tifosi non solo per le prestazioni sul campo ma anche per il coraggio di criticare la gestione Cairo. Coraggio che gli è costato il posto ed è forse proprio per questo che nonostante l’ottimo lavoro di Baroni in granata Vanoli per i tifosi continua ad essere un rimpianto. In particolare durante la conferenza stampa di Torino-Como Vanoli mosse una critica a Cairo e Vagnati che fu molto apprezzata, queste le sue parole:

“Doveroso prendere anche come esempio chi fa le cose fatte bene, come il Como. Non è una vergogna per me dirlo. Abbiamo visto con l’Atalanta negli anni cosa ha fatto e cosa ha continuato a fare. In ogni società dove sono andato ho sempre cercato di lasciare una società migliore. Quello che posso fare è trovare soluzioni, mi hanno insegnato che quando non ci sono i soldi ci devono essere le idee, sto cercando di far crescere questo club anche con le idee. Se non voglio che i miei giocatori trovino degli alibi, non devo trovarli per primo io. Cerco di migliorare quello che ho a disposizione”.

Frasi non banali che tra le altre cose suonano anche come molto attuali. Nonostante Vanoli abbia cambiato club, proprietà e direzione sportiva sono frasi che potrebbe tranquillamente dire al presidente Commisso e al nuovo direttore sportivo Goretti. Certo sicuramente in questo momento Vanoli avrà altro a cui pensare, c’è una classifica da mettere a posto. Ma sicuramente a Vanoli non manca il coraggio di parlare apertamente a Goretti e Commisso.

