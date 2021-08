Nazione, Fiorentina-Torino, quanti “scontri”: Rocco sogna un dispetto a Cairo

Si ripercorre, in vista di Fiorentina-Torino, gli “scontri” tra Cairo e Commisso in questi anni. Non si può esattamente definire «simpatia» il sentimento fra Rocco Commisso e Urbano Cairo. Un distacco maturato in Lega – i racconti degli scontri fra Fiorentina e Torino sono epici – e mai più ricomposte, neanche di mezzo centimetro con bassissimo uso di diplomazia, poi, in pubblico. Ma stasera non c’è solo la diplomazia in ballo, entrambe le squadre sono a zero punti (Toro ko contro l’Atalanta dopo una buona prestazione) e la vittoria conta davvero tanto. Lo scrive La Nazione.

