Altra bordata di Juric a Cairo: “Se vuoi alzare il livello i giocatori di qualità gli aggiungi, non li vendi”

Dopo la sconfitta di misura subita dal Milan, l’allenatore del Torino Ivan Juric si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

Qual è il sentimento predominante?

“La mia sensazione è quella che ho vissuto anche negli ultimi anni. Che prepari bene la partita, fai tutto bene e ti manca sempre qualcosina per vincerla. Sensazione classica delle squadre medio/piccole, cioè fai tutto bene e poi ti manca quel passo per vincere queste partite in modo dominante”.

Per fare quel passo in più al Torino manca una punta ‘alla Giroud’?

“Non è quello il concetto. Penso che nella costruzione della squadra quando hai giocatori buoni non li dai via e ne aggiungi altri per alzare il livello. Se perdi in continuazione buoni giocatori è chiaro che se va tutto bene, se lavori in modo fantastico il livello rimane lo stesso oppure vai verso il basso. La mia sensazione nel primo tempo e non solo, è che i ragazzi facessero le cose fatte bene, quello che avevamo preparato dominando e facendoli giocare veramente poco e che non riesci a vincerla come fanno le squadre che sono più forti”.

Due parole sull’esordio di Gineitis?

“Non è facile perdere due centrocampisti come abbiamo fatto noi, non sono figurine che le cambio. Abbiamo perso Lukic e Ricci per infortunio, abbiamo preso Ilic che è arrivato in condizioni non buone, ci vorrà tempo… Gineitis l’ho tolto per l’ammonizione, non mi ha deluso ha fatto una partita normale ma secondo me può fare meglio. Per quanto abbiamo visto nelle amichevoli e in allenamento può fare meglio”.

Buongiorno sta bene? Adopo merita più spazio?

“Buongiorno aveva già preso una botta e speriamo sia solo quello. Su Adopo, ogni volta che lo mettiamo dentro dimostra che merita l’occasione e facendo così lo prendi sempre di più in considerazione. Stasera ha fatto una grande partita secondo me”.

Non c’è comunque la consapevolezza di aver giocato bene in uno stadio come San Siro?

“Non si tratta di consapevolezza. Per me è che non riusciamo ad andare più in avanti. Siamo bravi, consapevoli di giocare bene ma non andiamo in avanti. Dal Torino vorrei qualcosa in più, perdendo giocatori non riesco a farlo”.

